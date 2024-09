5 set, 11:48

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um atropelamento intencional, a repórter Ticiana Xavier revela todos os pormenores do caso. Partilhamos a entrevista exclusiva a uma mulher que foi espancada e atirada de um carro em andamento enquanto estava grávida. Jessica Martinhita revela pormenores das agressões de que foi vítima.