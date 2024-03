Comentadores analisam entrevista exclusiva com pai de meninas abusadas

Há 1h e 25min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano ouve o testemunho chocante do pai de duas meninas, de 8 e 11 anos, abusadas por vizinho. Sofia Matos deixa alerta a todas as vítimas e familiares, a advogada fala do dever de apresentar queixa como forma de prevenir futuros casos. O predador esteve em prisão preventiva e foi colocado em domiciliária. O tribunal prescindiu de testemunhas perante confissão do idoso abusador. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um jovem autista espancado na escola. Partilhamos entrevista exclusiva com tio do menino agredido. Os nossos comentadores analisam caso de homem que agrediu e violou a mulher por ela não ir às reuniões das testemunhas dos Jeová.