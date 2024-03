Comentadores analisam homicídio por ciúmes - Matou e cortou o corpo do namorado em pedaços

Há 1h e 26min

Na «Atualidade», a repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de homicida que esfaqueou o namorado até à morte, deixou o corpo na banheira e foi comprar sacos do lixo onde colocou os membros do corpo mutilado. Partilhamos entrevista com Guadalupe Anjos, vítima de violência doméstica, que relatou episódio de espancamento que a deixou inconsciente. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que tentou queimar a mulher à frente do filho. Partilhamos entrevista com homem que agarrou o agressor. Os nossos comentadores analisam os casos.