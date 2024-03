Comentadores analisam horror relatado por sexagenária violada

Há 3h e 14min

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um homem, de 80 anos, que matou a mulher a tiro e de seguida pôs termo à própria vida. Os corpos foram encontrados pela filha do casal, que chamou as autoridades.

A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem alcoolizado que violou tia, sexagenária, da companheira. Partilhamos entrevista com vítima, os nossos comentadores analisam o caso.

Os nossos comentadores analisam caso de um homem detido pela PSP depois de aterrorizar clientes e funcionários de restaurante. O homem armado com uma pistola manteve um grupo de 20 pessoas sequestradas.