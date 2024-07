Comentadores analisam morte de jovem inspirada numa série

Há 3h e 17min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um jovem, de 19 anos, morto com golpe de garrafa partida ao tentar evitar assalto. Em direto, repórter Bruno Caetano fala com familiares e amigos que pedem respostas uma vez que já passaram 9 meses da morte do Daniel. A nossa comentadora da «Atualidade» Vera de Melo, psicóloga, analisa caso de duas mulheres que esquartejaram um jovem, de 21 anos, para roubar herança. Os nossos comentadores analisam caso de uma mãe e padrasto que deixaram bebé a lutar pela vida.