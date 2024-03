Há 3h e 13min

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem encontrado morto na rua. O cadáver foi encontrado com ferimentos na cabeça. Os nossos comentadores analisam caso de caseiros suspeitos de matar os patrões à pancada. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de ladrão que roubou e agrediu várias pessoas. Os nossos comentadores analisam caso de menina, de 5 anos, abusada por marido de ama.