Comentadores analisam naufrágio ao largo de Tróia

Ontem às 16:21

Na «Atualidade», o repórter Amílcar Matos faz o enquadramento do caso de naufrágio ao largo de Tróia, criança de 13 anos e pai encontrados sem vida, até ao momento, timoneiro da embarcação foi o único resgatado com vida. Dois jovens estão desaparecidos desde as 7h, mas buscas não conseguiram localizá-los. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma jovem golpeada por ciúmes com garrafa partida. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que roubou a reforma ao pai idoso e deixou-o ao abandono. O idoso, de 89 anos, vivia de caridade.