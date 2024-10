Comentadores analisam noite marcada por distúrbios no bairro do Zambujal

Hoje às 15:17

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o ponto da situação de uma noite marcada por distúrbios no bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, onde morava o homem que foi morto a tiro pela PSP na Cova da Moura. Os nossos comentadores analisam caso de um homem reformado que se aproveitava de pessoas doentes. Fez uma fortuna a emprestar dinheiro com juros exorbitantes a doentes desempregados. O repórter Pedro Ramos Bichardo revela pormenores do caso da morte de uma mulher, de 48 anos, às mãos do companheiro, com picareta na cabeça.