Comentadores analisam nova pista no caso de Mónica Silva

Há 2h e 54min

No «Dois às 10», os nossos comentadores da «Atualidade analisam nova pista no caso de Mónica silva. Um homem terá dado nova pista no caso da grávida desaparecida na Murtosa. A testemunha já terá sido ouvida pela Polícia Judiciária e diz estar a ser vítima de ameaças. O homem revelou que o corpo de Mónica Silva, a grávida desaparecida na Murtosa a 3 de outubro de 2023, poderá estar num aterro de argila em Águeda. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso de um jovem que violou e agrediu a namorada, ficou em prisão preventiva.