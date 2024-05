Comentadores analisam novas acusações e gravações no caso José Castelo Branco

Ontem às 12:57

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que matou a mulher à martelada e ligou à GNR e tentou colocar termo à vida. Partilhamos imagens de José Castelo Branco a reagir a novas testemunhas. Suzana Garcia, advogada, revolta-se com «fuga de informação» sobre o caso José Castelo Branco, a psicóloga Vera de Melo comenta a necessidade de protagonismo de pessoas que divulgam nos meios de comunicação social pormenores da vida pessoal contados em contexto particular. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma jovem agredida violentamente e violada com colheres e ferro pela antiga mulher do namorado.