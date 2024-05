Comentadores analisam novos dados do processo de José Castelo Branco

Hoje às 13:08

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de um jovem que arrendou um quarto em Hostel e acabou espancado pelos funcionários. Partilhamos a entrevista com a vítima. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de uma mãe que obrigou a filha, de seis anos, a acusar o padrasto de abusos feitos pelo irmão. Na «Atualidade» analisamos novos dados no caso de José Castelo Branco, Suzana Garcia, advogada, esclarece em relação ao pedido de divórcio de Betty que apenas as pessoas com residência legal em Portugal podem pedir o divórcio no país.