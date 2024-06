Comentadores analisam novos dados sobre o caso de Mónica Silva

Há 59 min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma aluna espancada por colega. Empurrou, esmurrou e puxou os cabelos de uma colega de 14 anos, na escola. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso de um homem que tentou matar à facada o atual companheiro da ex-namorada. Recentemente, foram conhecidos os resultados dos exames de ADN feitos pela Polícia Judiciária. Segundo o que a TVI avançou, os resultados já foram, entretanto, anexados no processo de Mónica Silva e vão ser investigados pelo Ministério Público. Os nossos comentadores analisam os casos.