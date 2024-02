Comentadores analisam o caso de menino de sete anos morto a tiro

Há 3h e 12min

No «Dois às 10» os nossos comentadores analisam caso de criança atingida quando estava com a sua avó, na via pública, por tiros disparados a partir de um carro em andamento.

O menino, com ferimentos visíveis na face, foi transportado, em estado crítico, para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, de onde seria transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde o óbito foi declarado. A avó da vítima sofreu ferimentos considerados leves nas costas.

Uma mulher esfaqueada, pelo marido, à frente da filha menor de idade.

Um homem com problemas psicológicos que espancou os pais com um pau e ficou em liberdade.

E por último, o caso de um violador que escolhia as vítimas em redes sociais.