Comentadores analisam o caso de um homem que matou duas ex-companheiras

Há 1h e 49min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher atropelada mortalmente pelo ex-namorado. A vítima foi morta duas semanas depois de instituição denunciar violência ao Ministério Público. O botão de pânico foi atribuído a Daniela no dia em que foi morta. Analisamos caso de João Pedro, um homem que matou duas mulheres, duas ex-companheiras que tinham refeito a vida. Carla foi morta com 23 facadas. Os nossos comentadores analisam caso de um médico ortopedista que violou duas mulheres, durante consulta.