Comentadores analisam o caso Meco - Morte de seis estudantes sem culpados

Há 2h e 8min

Na «Atualidade», partilhamos entrevista com pais de jovem morta, pelo ex-namorado, com uma navalha. Os nossos comentadores analisam o caso. A advogada Suzana Garcia comenta caso e deixa alerta a todas as «Joanas». A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que atropelou uma pessoa após ter prometido matar toda a gente porque lhe recusaram bebidas num bar. Um homem matou o irmão, à facada, foi tomar banho e passadas três horas chamou os bombeiros. Os nossos comentadores analisam os casos.