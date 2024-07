Comentadores analisam o crime que está a chocar o mundo - Menina portuguesa, de nove anos, morta à facada em Inglaterra

Há 3h e 18min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso uma menina de nove anos morta à facada durante aula de dança, Alice foi a terceira vítima do ataque. Os nossos comentadores analisam caso de um corpo descoberto em avançado estado de decomposição na A5 quando os elementos da PSP chegaram ao local para averiguar a ocorrência, foram atacados por vespas asiáticas. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso de uma mulher que agrediu o marido e mordeu agente da PSP.