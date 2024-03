Comentadores analisam os números preocupantes de crimes nas escolas

Há 2h e 11min

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um casal detido por alegadamente manter homem escravo durante 10 anos. A vítima com atraso cognitivo, dormia alegadamente num anexo sem condições e trabalhava horas a fio sem remuneração. Partilhamos entrevista com filha do casal que desmente acusações. Bruno Caetano mostra imagens do anexo onde vivia o homem que alegadamente terá sido escravizado, durante 10 anos, por um casal. Os nossos comentadores analisam o caso. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de pânico vivido em escola, na Amadora. Discussão leva à identificação de jovens com facas e armas. Pedro Ramos Bichardo partilha números que mostram que os crimes nas escolas cresceram nos últimos três anos. A psicóloga Vera de Melo ajuda a interpretar números preocupantes.