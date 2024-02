Há 43 min

No «Dois às 10», a repórter da TVI Ticiana Xavier é agredida por um popular, em direto, enquanto fazia o enquadramento de um caso de assalto.

O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma idosa que morre minutos depois de ter alta hospitalar, partilhamos entrevista com neta da idosa que explica pormenores do caso.

O repórter António Gonçalves dá conta de uma notícia de última hora, do caso de, um homem que matou o sobrinho a tiro por não aceitar que a vítima cuidasse do terreno.