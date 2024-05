Comentadores analisam tentativa de rapto de menina de dois anos

Há 2h e 37min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher que foi espancada pelo marido com martelo e atirada da janela, por ciúmes. Partilhamos o testemunho da vítima. A repórter Carolina Resende de Matos faz o enquadramento do caso de uma tentativa de rapto de uma menina de dois anos. Cláudio Ramos conta que andam a pedir dinheiro e a marcar encontros em seu nome, nas redes sociais. Cláudio Ramos deixa alerta que não marca encontros com ninguém pelo Instagram e muito menos pede dinheiro.