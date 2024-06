Há 3h e 38min

No «Dois às 10», partilhamos o testemunho de Mafalda Correia, vítima de espancamento por vizinho. Os nossos comentadores analisam caso de empresário morto com duas facadas no coração, caso de uma menina abusada pelo padrasto com o consentimento da mãe e caso de um homem que espancou a companheira em casa e violou-a depois de a aterrorizar.