Comentadores analisam última Hora: Ativistas atingem Montenegro com tinta verde na cabeça

Há 3h e 10min

No «Dois às 10», os nossos comentadores analisam notícia de última hora que dá conta de um grupo de ativistas climáticos que atingiu o líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, com tinta verde quando este se encontrava na Bolsa de Turismo de Lisboa. A repórter Ticiana Xavier faz enquadramento do caso avô que violou os netos gémeos, o repórter Pedro Ramos Bichardo faz enquadramento do caso de um homem que mordeu a irmã na cara e a esfaqueou de seguida.