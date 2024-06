Comentadores recordam e analisam o massacre de São Xisto

Hoje às 14:14

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um homem que morreu ao ser atirado de bicicleta por rival. A repórter Ticiana Xavier explica mais pormenores sobre o caso, partilhamos entrevista com companheira da vítima. Recordamos crime que aconteceu há quase 20 anos mas que ninguém esquece. A aldeia ficou deserta depois da morte de quatro pessoas no massacre de São Xisto. Homem mata a mulher, os compadres e põe termo à vida. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher encontrada com marcas de agressão. Os nossos comentadores analisam os casos.