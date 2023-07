Comentamos o vestido de Cristina Ferreira na Festa de Verão TVI: «As pessoas criticam porque é um alvo fácil»

Há 1h e 50min

No «Dois às 10», começamos a manhã com a comentar o visual de Cristina Ferreira. Gonçalo Mello, Cinha Jardim e os apresentadores Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos deixam a sua opinião do vestido arrojado que marcou a Festa de Verão TVI 2023.