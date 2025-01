Hoje às 10:16

No «Dois às 10», Cláudio Ramos entra na brincadeira de Lurdes, ao mostrar as mãos com uma cor alaranjada devido ao excesso de betacaroteno. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos provam a sobremesa de manga preparada por Lurdes. A apresentadora brinca com o colega e partilham a sobremesa em clima de descontração.