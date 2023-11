Como chegam as aranhas venenosas a Portugal? Uma das formas é pela fruta

Há 1h e 55min

No «Goucha», Andrea Fonseca conta-nos várias aranhas venenosas podem entrar no nosso país, que é conhecido por não ter espécies perigosas. A convidada foi mordida por destas aranhar mortíferas, no Algarve, e esteve às portas da morte.