Há 3h e 1min

No «Dois às 10», recebemos a humorista Joana Marques, autora da rubrica «Extremamente Desagradável». A nossa convidada revela que era uma espetadora ávida do programa «Você na TV!», e foi aí que começou a sua admiração por Manuel Luís Goucha. Agora, com 30 anos de diferença, a humorista vive uma amizade com o apresentador das tardes da TVI. Joana Marques explica como tudo começou.