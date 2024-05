Como é que um Padre consegue lidar com o luto? - Padre Nelson viu o pai morrer-lhe nos braços

Há 1h e 43min

No «Dois às 10», conhecemos a história do padre Nelson Fernandes. O Padre Nelson explica que o pai morreu há 7 meses, que ia fazer uma cirurgia simples - colocar uma prótese. Partilha o momento da morte do pai, uma vez que esteve presente até ao último suspiro de Manuel. Acrescenta que um padre é humano e tem sentimentos, apesar de acreditar na vida eterna, mas até lá tem de viver com a saudade de não ter o pai por perto. Confessa ainda que não conseguiram tirar os chinelos do pai junto da lareira ou tirar a roupa do armário, isto porque, de certo modo, querem acreditar que Manuel ainda está vivo, «o amor não morre, o amor está vivo e a única coisa que não morre no homem é a sua alma».