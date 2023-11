Hoje às 10:25

No Dois às 10, recebemos Bernardina Brito, a eterna Bibi dos reality shows da TVI, para nos contar como está a sua vida e recordar a entrada na Casa dos Segredos há 10 anos atrás. Conta como está a relação com Tiago Ginga, pai do filho mais velho e também ex-concorrente, com alguma tristeza.