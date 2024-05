Há 3h e 35min

No «Goucha», recebemos a jornalista Conceição Queiroz para uma conversa sobre a sua vida. Revemos imagens da jornalista no «Você na TV!» em 2019 a falar da sua reportagem sobre a mutilação genital feminina. Em estúdio, a nossa convidada recorda essa trabalho no Quénia.