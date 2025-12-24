TVI PLAYER
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Concerto Anjos - 24 de dezembro de 2025
Ontem às 23:55
Mais Vistos
Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida
Novelas
24 mar, 12:32
1
Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»
Novelas
Ontem às 11:51
2
«Ia passar o Natal sozinho»: Sandra Felgueiras abre o coração e faz convite inesperado para a noite de Natal
V+ TVI
Ontem às 13:42
3
07:47
Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro
Secret Story
Hoje às 12:01
4
08:50
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
Secret Story
Hoje às 12:18
5
Vera e as filhas
Dois às 10
Ontem às 00:05
6
EM DESTAQUE
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais
Secret Story
23 dez, 11:36
Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado
Dois às 10
Hoje às 12:29
Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora
V+ TVI
23 dez, 12:56
Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer
Dois às 10
Hoje às 12:20
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
23 dez, 10:43
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família
Secret Story
23 dez, 10:54
TVI PLAYER
Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
Secret Story
Hoje às 09:12
Secret Story - Diário - 24 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:50
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»
Secret Story
Há 1h e 32min
Dois às 10 - Vera e Dylan reencontram-se na televisão
Dois às 10
Hoje às 09:50
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
Secret Story
Ontem às 00:36
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
Secret Story
Hoje às 12:18
A ACONTECER
TVI Jornal - 25 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cristina Ferreira sobre sucesso de Zé: «Acham que a Liliana está à espera?»
Dois às 10
Hoje às 12:41
Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez
Dois às 10
Hoje às 12:39
Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo
Dois às 10
Hoje às 12:33
Rui viajou até aos Açores para visitar Mariana… e nem acredita quem se juntou
Dois às 10
Hoje às 12:28
Vera já resolveu tudo com Dylan? «Senti necessidade de pedir desculpas»
Dois às 10
Hoje às 12:22
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela
Novelas
Ontem às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim
Novelas
Ontem às 10:35
Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»
Novelas
Ontem às 11:29
Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»
Novelas
Ontem às 11:07
Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol
Novelas
Ontem às 10:46
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?
Novelas
Ontem às 10:03