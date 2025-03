Há 3h e 10min

No «Dois às 10», Carina foi a primeira salva da noite no «Big Brother», com 38% dos votos. Uma surpresa para os comentadores, que não esperavam este resultado. A votação foi muito expressiva. Os comentadores discutiram as possíveis razões para esta votação inesperada, considerando as interações de Carina dentro da casa e as perceções do público. Saiba mais em TVI Player