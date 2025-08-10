O Secret Story está de volta!
Concurso Bem Bom - 11 de agosto de 2025

Ontem às 21:33
Concurso Bem Bom - 11 de agosto de 2025 - TVI

Com Cândido Costa.

05:00

Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

Big Brother
Hoje às 00:54
Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Big Brother
Ontem às 19:11
O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

Big Brother
1 jul, 00:44
Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Dois às 10
Ontem às 17:43
Este jovem ex-concorrente foi pai, já levou Cláudio Ramos ao limite, e é o próximo convidado do Goucha

Goucha
21 mar, 16:31
O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita

Big Brother
Ontem às 23:12
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Big Brother
Ontem às 23:53

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Dois às 10
8 ago, 17:00

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Dois às 10
8 ago, 16:30

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

Big Brother
Ontem às 23:39

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»

Big Brother
Hoje às 00:29

Gritos e caos. Catarina Miranda recebe aplausos em estúdio ao ir contra Bruno de Carvalho

Big Brother
Ontem às 22:37

Big Brother Verão - Gala - 10 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:25

O primeiro salvo da noite é inesperado e gera reações em estúdio

Big Brother
Ontem às 23:08

Jornal Nacional - 10 de agosto de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 23:34

Concurso Bem Bom - 11 de agosto de 2025

Concurso Bem Bom
Ontem às 21:33

Big Brother Verão - Gala - 10 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:25

Funtástico - 10 de agosto de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 10 de agosto de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 10 de agosto de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
8 ago, 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
8 ago, 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
8 ago, 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
8 ago, 09:44
