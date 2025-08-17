Concurso Bem Bom - 17 de agosto de 2025

TVI PLAYER
Ontem às 21:13
Com Cândido Costa.
Mais Vistos
06:52
«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 08:05
1
Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir
Big Brother
Há 2h e 46min
2
Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens
Big Brother
Há 3h e 3min
3
03:03
Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda
Big Brother
Hoje às 08:05
4
Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso
Big Brother
Ontem às 23:24
5
02:41
Barraco de madrugada na casa mais vigiada do país leva o Big Brother a intervir
Big Brother
Há 3h e 42min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
“Parece saído de um filme”. Cristina Ferreira elege “lugar favorito” do Algarve e é surpreendente
Big Brother
Há 1h e 25min
«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 3h e 4min
Vem aí «A Fazenda»: Mafalda conta novidade surpreendente a Eva
Novelas
Há 2h e 58min
O gesto na homenagem a Diogo Jota em Inglaterra que emocionou os adeptos: «Os clubes portugueses deviam aprender»
V+ TVI
Há 1h e 21min
Fábio Paím esclarece proximidade com Jéssica Vieira: «Sou um miúdo muito carente»
Dois às 10
Há 1h e 26min
Escândalo: Aos gritos, Kina deixa Miranda e Afonso em choque e Big Brother é obrigado a intervir
Big Brother
Há 2h e 46min
TVI PLAYER
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção
Big Brother
Hoje às 00:44
Big Brother - Gala - 18 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 08:05
Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda
Big Brother
Hoje às 08:05
Barraco de madrugada na casa mais vigiada do país leva o Big Brother a intervir
Big Brother
Há 3h e 42min
Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada
Big Brother
Hoje às 00:36
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Equipa da TVI fica isolada em aldeia de Arganil devido a chamas sem conseguir escapar
Dois às 10
Há 36 min
Fábio Paím faz balanço da experiência no «Big Brother Verão»: «Vou ser agradecido toda a vida»
Dois às 10
Há 1h e 5min
Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou
Dois às 10
Há 1h e 5min
Fábio Paím relembra a queda da carreira e o episódio que o levou a ser detido à frente dos filhos
Dois às 10
Há 1h e 9min
Fábio Paím critica Catarina Miranda: «Engravidou, diz que está com barriga de grávida...»
Dois às 10
Há 1h e 21min
Afinal, porque está Fábio Paím com muletas há tanto tempo? Ouça o esclarecimento
Dois às 10
Há 1h e 21min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10