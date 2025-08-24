TVI PLAYER
Concurso Bem Bom - 24 de agosto de 2025
Ontem às 21:12
Com Cândido Costa.
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos
V+ TVI
Há 3h e 44min
1
Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos
Big Brother
Hoje às 00:38
2
Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?
Big Brother
5 jul, 11:31
3
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão
Big Brother
Hoje às 00:21
4
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído
Big Brother
20 jul, 22:36
5
06:27
Concorrentes acordam na nova casa, mas com cara de poucos amigos. Eis as primeiras imagens do Ninho de Verão
Big Brother
Hoje às 10:09
6
EM DESTAQUE
Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora
Big Brother
Hoje às 10:28
Uau! Kátia Aveiro perdeu mais de 30 kg e as diferenças vão deixá-lo de queixo caído
Big Brother
Há 3h e 2min
Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos
Dois às 10
Há 3h e 13min
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu estão noivos. E nós mostramos o pedido e o anel
Big Brother
Há 2h e 31min
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
V+ TVI
Há 2h e 34min
Rita Pereira em partilha com o filho: «Juro que achei que ia ser um passeio tranquilinho»
Novelas
Hoje às 10:30
Acordar difícil. Concorrentes mudam de casa e enfrentam as primeiras dificuldades
Big Brother
Hoje às 10:10
Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
Big Brother
Há 2h e 26min
Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother
Big Brother
Hoje às 00:06
Lágrimas, abraços e a última mensagem: A despedida em que ninguém queria acreditar
Big Brother
Hoje às 00:13
«Tenho filhos porque não os abortei»: Kina esclarece tudo sobre a frase mais polémica do Big Brother Verão
Dois às 10
Há 3h e 4min
A ACONTECER
Mulher incendeia casa do patrão por falta de pagamento
Dois às 10
Há 1h e 22min
Um furacão de energia e boa disposição: Kina recorda os seus melhores momentos no Big Brother Verão
Dois às 10
Há 2h e 2min
Após frase polémica, Kina deixa emotiva mensagem a todas as mulheres
Dois às 10
Há 2h e 6min
Kina recorda afastamento da fama: «Quando despareci, foi porque quis»
Dois às 10
Há 2h e 8min
Kina abre o coração sobre envelhecer: «Não me revejo, não pareço eu»
Dois às 10
Há 2h e 12min
Kina revela porque nunca se sentiu sozinha na casa. A razão pode surpreender e até emocionar
Dois às 10
Há 2h e 25min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10