Condutor que atropelou filho de Paulo não se responsabiliza pela morte: «Continua a fazer a sua vida como se nada fosse»

Há 2h e 5min

No Goucha, conversamos com Paulo Jorge, um pai em luto depois de ver o filho morrer na sequência de um atropelamento. O condutor, que continua em liberdade, não prestou qualquer auxílio à vítima. Paulo Jorge denuncia que até ao momento, nenhuma medida de coação foi aplicada ao responsável pela morte do seu filho: "A pessoa que matou o meu filho faz a sua vida normal, enquanto a minha família está destruída", lamenta.