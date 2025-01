Conflito familiar: Henrique culpa sogra após morte do cão na estrada

Há 3h e 41min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Perda fatal».

Henrique foi passar um fim de semana no Porto com a namorada e decidiu levar o cão. Durante a viagem, a mãe da namorada parou o cão sob o pretexto do animal beber água. Sendo uma zona de pinhal, Henrique deixou o cão andar sem trela e ele acabou por fugir.

Depois de uma hora à procura e pressionado pela namorada e pela sogra, seguiu a viagem. Mas as notícias não tardaram e foi informado de que o cão tinha morrido atropelado.

O dono do veículo exige o pagamento dos danos da viatura e Henrique considera que é a sogra quem tem de pagar.