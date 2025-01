Conflito familiar na noite de São João: Cunhado justifica agressão por traição

Há 3h e 56min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Humilhação pública».

Na noite de São João, Tiago estava na rua quando o cunhado o agride com um pontapé na barriga. Ao sentir o impacto, Tiago dobra-se com a dor e cai no chão cheio de dores, uma vez que também tem uma doença na bexiga.

Ninguém se apercebeu da agressão, mas ao verem o seu estado, vizinhos e amigos começaram a rir-se dele. Tiago percebeu o que levou o agora cunhado a agir daquela forma mas não deixou de sentir na pele a vergonha, motivo que o traz a tribunal.

Além do agravamento do problema de saúde, não esquece a humilhação, motivo pelo qual pede uma indemnização.



Rodrigo lamenta a agressão, mas alega cabeça quente depois de ter descoberto uma traição à irmã.