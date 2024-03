Confrontada com questão de internauta sobre Bruno Savate, Noélia reage: «Sempre defendi o meu amigo»

Há 1h e 2min

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. A nossa convidada reage ao facto de ter conquistado esse mesmo quarto lugar e revela que não pensava chegar tão longe. Noélia responde a uma questão de internauta, relativamente à sua 'assertividade' no jogo e a postura do seu amigo e vencedor Bruno Savate. A finalista revela o que mais a 'indignou' dentro do jogo relativamente ao amigo e a Francisco Monteiro.