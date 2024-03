Confrontada com questão polémica, Bárbara Parada esclarece tudo: «É verdade que o Miguel a fechou num curral com animais?»

Hoje às 19:28

No «Goucha», recebemos Bárbara Parada, que conquistou o 2º lugar no 'Big Brother - Desafio Final' com 32% dos votos. A nossa convidada responde a uma questão polémica de uma internauta, sobre a especulação de que Miguel Vicente a teria colocado num curral. A finalista fala-nos da sua relação com André Lopes, e do facto de já terem saído montagens de fotografias suas com o mesmo, o que Bárbara contesta e diz que é 'tudo mentira'.