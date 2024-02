Há 1h e 27min

No «Dois às 10», recebemos Miguel Vicente, que decidiu abandonar a casa do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente é confrontado com as suas imagens mais polémicas dentro da casa mais vigiada do país. O nosso convidado fala-nos desta versão do Miguel, comparativamente ao Miguel da edição na qual foi vencedor.