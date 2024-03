Confrontado com questão polémica, filho de Nuno Graciano reage: «Posso não falar sobre isso?»

Há 1h e 55min

No «Goucha», recordámos imagens da 'curva de vida' de Nuno Graciano no «Big Brother Famosos». Conversámos com Gonçalo Graciano, filho do ex-concorrente e apresentador de televisão, que recorda o pai três meses após a sua morte. O nosso convidado é confrontado com uma questão polémica acerca da candidatura do pai a presidente da câmara de Lisboa pelo partido Chega, e reage de forma silenciosa.