Confronto durante Gala do «Big Brother» - Gonçalo Quinaz: «Isto acabou por o prejudicar!»

No «Dois às 10», a conversa entre Leonardo e Carina aquece. Leonardo explica que entrou no reality show para ser ele próprio, genuíno e honesto, sem a intenção de entrar em jogos de casais apenas para ganhar visibilidade. Afirma que se interessou fisicamente por Carina e tentou perceber se ela se sentiria confortável com a situação, ao que ela respondeu afirmativamente. Entretanto, no estúdio, os comentadores debatem as estratégias de jogo de Leonardo e comentam a sua prestação no programa desde o início.