Congela - 3 de janeiro de 2026
Ontem às 21:55
Com Pedro Teixeira
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
1
O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada
1ª Companhia
Ontem às 22:48
2
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
3
Estes dois ex-moranguitos aceitaram o desafio: Veja quem são estes recrutas da Primeira Companhia
1ª Companhia
1 jan, 23:28
4
Reconhece estes dois recrutas? Há algo que os une para além do desafio da Primeira Companhia
1ª Companhia
1 jan, 23:28
5
O silêncio terminou! Esta foi a razão para Leandro não ter felicitado a vitória de Pedro
Secret Story
Ontem às 17:43
6
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar
Secret Story
2 jan, 15:12
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio
1ª Companhia
2 jan, 13:35
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
2 jan, 16:19
Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante
1ª Companhia
2 jan, 15:40
Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante
Novelas
2 jan, 10:50
Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe
2 jan, 11:45
TVI PLAYER
Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar
Jornal Nacional
Ontem às 11:49
A Protegida - JD reencontra a filha ao fim de dois anos
A Protegida
Ontem às 23:15
1ª Companhia - Diário de Fim de Semana - 3 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 16:25
"Foi encontrada na viatura apenas um casaco". Buscas por Maycon Douglas suspensas na Nazaré após condições adversas no mar
Jornal Nacional
2 jan, 23:13
1ª Companhia - A Semana - 3 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:50
Ruben Silvestre visita local onde Maycon Douglas desapareceu
1ª Companhia
Ontem às 23:42
Diário da Manhã - 4 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:30
Vai ou Racha - 4 de janeiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 01:05
A Protegida: JD comporta-se de maneira estranha ao reencontrar Gonçalo
A Protegida
Ontem às 23:59
A Protegida: A reação de JD ao saber que é um dos donos da fárica
A Protegida
Ontem às 23:59
Mariana apresenta a filha a JD: «Carlota, é o pai»
A Protegida
Ontem às 23:59
A Protegida: Jorge foge sem Clarice, deixando-a entregue aos mafiosos
A Protegida
Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Novelas
2 jan, 09:00
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia
Novelas
29 dez 2025, 13:33
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira
Novelas
2 jan, 10:28
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado
Novelas
2 jan, 11:21
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»
Novelas
2 jan, 09:59
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09