Há 2h e 40min

No «Dois às 10», recebemos o líder do Partido Social Democrata, dias de completar 51 anos, e a menos de um mês de saber se vai ser o próximo primeiro-ministro a conduzir o rumo de Portugal. Vamos conhecer quem é o homem, filho, irmão, pai e marido por detrás do político.