Há 44 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Hélder Fráguas que conta que nasceu em Lisboa e viveu no Barreiro até aos 24 anos de idade, num prédio onde viviam vários familiares. Conta que as nuvens que via no céu da janela de casa na altura pensava que vinham da chaminé da fábrica da CUF.