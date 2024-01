Conheça o casal a quem Goucha deu 1 ano de rendas. Perderam 2 filhos e vivem sem condições

Há 1h e 37min

A história de Glória Alves e de Cristovão Morgadinho foi-nos dada a conhecer pela Tia Céu, o furacão solidário que ficou comovida após Manuel Luís Goucha ter oferecido um ano de rendas ao casal. Agora, o próprio casal, constituído por Glória Alves e Cristóvão Morgadinho vêm ao nosso programa contar a história na primeira pessoa.

Maria do Céu Cunha tem uma vida inspiradora. Conhecida por «furacão solidário», acredita que a sua missão é ajudar quem mais precisa. Por isso mesmo, partilhou uma história de um casal que vive na zona do Alentejo, numa casa com condições precárias e sem possibilidades. Perante o testemunho, Manuel Luís Goucha não ficou indiferente e ofereceu um ano de rendas a esse mesmo casal.

Maria do Céu nem queria acreditar no ato de generosidade do apresentador e ficou em lágrimas.