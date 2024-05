Conhecemos a «rainha das rainhas» do carnaval do Brasil

Há 1h e 19min

No «Dois às 10», recebemos Viviane Araújo, ela é atriz, influencer, dá cartas no fitness e é rainha da bateria das escolas de samba do Brasil! Foi protagonista em muitos programas de humor e integrou vários elencos de novelas da Globo. Inspira legiões de fãs com os vídeos de exercícios físicos que põe nas redes sociais onde mostra também a família que construiu e com quem sempre sonhou: o marido Guilherme e o filho de um ano de idade, o Joaquim!