Conhecemos melhor a neta do eterno Rui Nabeiro: «Quando se tem pessoas a bater-lhe à porta, todos os dias...»

Há 1h e 34min

No «Dois às 10», fomos até às vinhas e à adega da família Nabeiro conversar com Rita Nabeiro. A CEO conta um pouco da sua infância e do tempo que passava em Campo Maior, marcado essencialmente pelos avós maternos e paternos. Nunca pensou entrar num negócio de vinhos, mas apaixonou-se pelas vinhas e pelo projeto e teve o privilégio de aprender com o melhor: o avô Rui. Rita Nabeiro recorda as suas memórias mais queridas de infância e fala-nos de ter trabalhado diretamente com o avô, o eterno Rui Nabeiro. Em estúdio, a nossa convidada fala-nos do comendador.