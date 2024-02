Conhecemos melhor André Ventura - Veja a conversa completa

Há 2h e 8min

No «Dois às 10», André Ventura fala do seu percurso na igreja católica, confessa que chegou a pensar ser padre e afirma que foi na fé que descobriu que tinha o dom da comunicação.

André Ventura é surpreendido com carta dos pais e emociona-se com as palavras de apoio e afirma que decidiu tirar a sua família da exposição mediática e confessa que teme pela segurança da sua família e não se perdoaria se algo de mal lhes acontecesse.

O líder do Chega confessa que houve dias em que disse coisas que não devia ter dito e nesses momentos pede desculpa. André Ventura revela que já perdeu muitos amigos desde que iniciou a sua vida na política, mas afirma que tem uma equipa que o apoia.