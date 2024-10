Constança nega viver em apartamento alugado por José, que fala em "inquilino fantasma"

Há 2h e 15min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Arrendamento à força».

Durante quatro anos, Constança foi inquilina da mãe de José. Nunca existiu um documento escrito, mas a renda do apartamento foi sempre paga. Com a morte da mãe, José assume a herança da família e quer redigir um contrato de arrendamento com Constança. O problema é que Constança já não mora na casa e não está interessada em assinar qualquer contrato.

José não acredita nas palavras de Constança, que afirma ser outra pessoa a viver no apartamento. O protagonista do caso diz que o valor da renda continua a cair na sua conta.

Constança revelou que combinou com a mãe de José que ia embora da casa, mas que ficava alguém a viver na casa nos mesmos moldes.

Ao tribunal, José quer obrigar a fazer um contrato de arrendamento por escrito.